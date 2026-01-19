Mateta il gigante delle banlieues che amava Ibra | da giovane le big lo scartavano ora lo punta la Juve

Mateta, attaccante del West Ham, ha raggiunto la notorietà a 28 anni, dopo un cammino caratterizzato da difficoltà e scartamenti nelle giovanili. Originario delle banlieues francesi, è noto per la sua capacità realizzativa e per l’attenzione al dettaglio, come la maglia infilata nei pantaloncini. Ora, il suo nome si fa strada anche in Italia, con la Juventus che potrebbe considerarlo come una valida opzione per il reparto offensivo.

La Francia del calcio l'ha scoperto lo scorso autunno. A 28 anni. E già questo è un tratto saliente del profilo Jean-Philippe Mateta, approdato contro ogni attesa in nazionale da perfetto sconosciuto, o quasi, visto che la sua carriera professionistica è cominciata dieci anni fa, e da sei si svolge con successo in Premier League, da bomber del Crystal Palace. Ma sono dettagli per il giocatore partito come tanti dalla banlieue parigina, con un papà che non voleva giocasse a calcio, ma che in testa non aveva altro che il pallone. E adesso piace anche alla Juventus di Comolli. “Il calcio – spiegava Mateta di recente all'Equipe – richiede molta forza mentale, perché l'ambiente è molto difficile”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

