Ponte & Martello | la sinistra esulta per lo stop ma lo amava ben prima di Berlusconi Il Pci lo propose Prodi si esaltò…

La Corte dei Conti oggi fa arrabbiare la destra, eppure anche la sinistra per decenni ha coltivato l’utopia di un Ponte che collegasse l’Italia peninsulare alla Sicilia. A onor di cronaca va detto che il primo a immaginare il Ponte sullo Stretto fu l’Innominabile, (nove lettere, la prima è una emme), colui che a vrebbe voluto fare anche cose buone per tutti, destra e sinistra, un’opera che forse sarebbe piaciuta anche a Corrado Augias, recentemente disponibile a riconoscere qualche merito perfino al tiranno, al fascistone, il signor M, l’attuale fonte di maggior reddito dello scrittore Antonio Scurati grazie ai libri di successo nei quali ne parla malissimo a tutti, salvo che al proprio commercialista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ponte & Martello: la sinistra esulta per lo stop ma lo amava ben prima di Berlusconi. Il Pci lo propose, Prodi si esaltò…

