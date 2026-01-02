Progetti infrastrutturali strategici call Ue | sovvenzioni per oltre 45 mln di euro

L’Unione europea ha annunciato una call europea per progetti infrastrutturali strategici, con sovvenzioni superiori a 45 milioni di euro. Il programma Global Gateway rappresenta un’iniziativa volta a colmare il divario negli investimenti infrastrutturali a livello globale, favorendo un allineamento tra le esigenze dei Paesi partner e gli obiettivi strategici dell’UE. Questa iniziativa mira a rafforzare la cooperazione internazionale e a promuovere uno sviluppo sostenibile.

Global Gateway è il quadro di riferimento dell'azione esterna dell' Unione europea per ridurre il divario globale negli investimenti infrastrutturali, promuovendo l'allineamento tra le priorità dei Paesi partner e gli interessi strategici dell'Ue. In questo contesto, il settore privato europeo svolge un ruolo chiave. Per rafforzarne il coinvolgimento, la Direzione generale per i Partenariati internazionali della Commissione europea (DG INTPA), nell'ambito dell'approccio Team Europe, ha avviato il bando Global Gateway Early-Stage Investment Mechanism, volto a sostenere le fasi iniziali di progetti infrastrutturali strategici.

