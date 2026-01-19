Martedì 21 gennaio 2026, alle ore 21:00, si disputa Marsiglia-Liverpool, partita valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League. Le due squadre, impegnate nella corsa ai primi otto posti, si affrontano al Velodrome. In questo articolo troverai formazioni, quote e pronostici aggiornati, offrendo un quadro completo di una sfida importante per entrambe le squadre nella competizione europea.

Sono tra le squadre che inseguono i primi 8 posti della classifica il Marsiglia di De Zerbi ed il Liverpool di Slot, avversari quest’oggi nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. I Phoceens vengono dalla goleada di Angers, dove si è rivista la squadra frizzante ammirata lo scorso anno. Una cinquina che fa riprendere la corsa al secondo posto e che fa il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Liverpool (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Reds corsari al Velodrome

Marsiglia-Liverpool (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00 si affrontano Marsiglia e Liverpool nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

#Hojbjerg è stato accostato con insistenza alla #Juventus, ma la pista sembra essere tramontata. Alla vigilia della sfida contro il #Liverpool, il centrocampista del #Marsiglia ha confermato di stare bene in Francia e di non avere in corso contatti con i bianco - facebook.com facebook

