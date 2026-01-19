Slavia Praga-Barcellona Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Blaugrana corsari alla Fortuna Arena?

Analisi e pronostici sulla sfida tra Slavia Praga e Barcellona, valida per la Champions League del 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Scopri le formazioni, le quote e le previsioni per questa partita, che si svolge alla Fortuna Arena. Il Barcellona, in una fase difficile del torneo, cerca punti per migliorare la propria posizione e qualificarsi alla fase successiva.

Il Barcellona ha commesso qualche passo falso di troppo nelle partite di Champions finora giocate: siamo nella fase campionato e, con due gare ancora da disputare, al momento i catalani non riuscirebbero a entrare nelle prime 8 posizioni e dovrebbero quindi affrontare il play-off. L’obiettivo dei blaugrana è ovviamente fare 6 punti nelle 2 gare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

