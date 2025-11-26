Smottamento su via Fra Generoso | chiusa strada

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata chiusa a senso unico in un tratto via Fra Generoso, la strada dove a causa di uno smottamento sono caduti degli alberi e si è reso necessario l'intervento di messa in sicurezza urgente. Operai al lavoro per rimuovere soprattutto le alberature in bilico. Si tratta dello stesso tratto di strada interessato da un vasto incendio che già la scorsa estate ha reso necessaria la chiusura della strada per diverso tempo, fino a quando non è stato realizzato un intervento di protezione del costone roccioso. Danneggiato dalle fiamme, privato di alberi che riuscivano a trattenere il terreno, il costone ha subito un nuovo importante cedimento con le pessime condizioni metereologiche di queste ore.

