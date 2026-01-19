Mar dodici giorni di stop Va smontato Chagall

Il Museo d’Arte di Ravenna, dedicato al Mar, rimarrà chiuso dal 12 gennaio al 30 gennaio per permettere le operazioni di smontaggio della mostra Chagall in mosaico. Durante questo periodo, saranno effettuati lavori di disallestimento e preparazione per le future esposizioni, garantendo la tutela delle opere e il buon funzionamento delle strutture. La riapertura è prevista per il 31 gennaio.

Il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna da oggi al 30 gennaio resterà chiuso al pubblico per consentire le complesse operazioni di disallestimento della mostra Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera. La chiusura si rende necessaria in considerazione della straordinaria delicatezza e delle grandi dimensioni delle opere esposte, che richiedono interventi tecnici accurati, tempi prolungati e condizioni di massima sicurezza. Tra queste spicca Le Grand Soleil, opera monumentale di Marc Chagall, presentata al pubblico per la prima volta, che dopo mesi di esposizione a Ravenna farà ritorno in Francia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mar, dodici giorni di stop. Va smontato Chagall Il Mar chiude i battenti per salutare "Chagall in mosaico". Spazio Neutro di Jonathan VanDyke prorogata

Il Museo d'Arte della città di Ravenna comunica che, dal 19 al 30 gennaio, sarà chiuso al pubblico per lavori di disallestimento della mostra

