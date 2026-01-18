Il Mar chiude i battenti per salutare Chagall in mosaico Spazio Neutro di Jonathan VanDyke prorogata
Il Museo d’Arte della città di Ravenna comunica che, dal 19 al 30 gennaio, sarà chiuso al pubblico per lavori di disallestimento della mostra
Il Mar (Museo d’Arte della città di Ravenna) informa che dal 19 al 30 gennaio resterà chiuso al pubblico per consentire le complesse operazioni di disallestimento della mostra Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera. La chiusura si rende necessaria in considerazione della straordinaria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
‘Chagall in mosaico’, ultimi giorni. Sabato c’è il finissage della Biennale
Fino a domenica 18 gennaio, il Mar di Ravenna accoglie la mostra ‘Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’. Un’occasione per esplorare l’arte di Chagall attraverso le sue opere mosaicate. Sabato 17 gennaio, si svolge il finissage della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, con orario prolungato fino alle 19. Un’opportunità per visitare entrambe le iniziative e approfondire il mondo dell’arte contemporanea e del mosaico.
Leggi anche: I sogni del pittore Marc Chagall si trasformano in mosaico in occasione della Biennale
#PittiUomo 109 chiude i #battenti tra #conferme e prospettive: stabile l’affluenza #estera, si guarda al #Mercosur con cautela - #sportpress24 x.com
#PittiUomo 109 chiude i #battenti tra #conferme e prospettive: stabile l’affluenza #estera, si guarda al #Mercosur con cautela - #sportpress24 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.