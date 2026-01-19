Mandarini marci alle scuole elementari | 400 bimbi senza merenda

A Bologna, circa 400 bambini delle scuole elementari Saliceto hanno ricevuto una merenda contaminata, risultata essere marcia e muffata. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra genitori e insegnanti, evidenziando l’importanza di controlli più rigorosi sulla qualità del cibo distribuito nelle scuole pubbliche. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla gestione delle forniture scolastiche.

Bologna, 19 gennaio 2026 – Bio è bio, ma è anche marcia con tanto di muffa. Si tratta della merenda di oggi pomeriggio della scuola elementare Saliceto, nell’omonima via, dove i circa 400 bimbi hanno avuto una brutta sorpresa per merenda. Anzi non l’hanno neppure avuta, perché all’apertura delle confezioni, i mandarini, previsti per merenda, non sono stati proprio consegnati dai maestri. Neve (anche) in pianura, le previsioni meteo dell’esperto in Emilia-Romagna "E’ una vergogna: se avessero avuto solo dei segni, ci poteva anche stare, ma il marciume.”, ha commentato una mamma all’uscita da scuola informata della brutta sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

