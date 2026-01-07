Iscrizioni alle scuole elementari e medie piattaforma unica online
Le iscrizioni alle scuole elementari e medie si effettuano tramite la piattaforma unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, disponibile all’indirizzo www.unica.istruzione.gov.it. Questo sistema online permette di completare le procedure in modo semplice e centralizzato, garantendo un processo trasparente e accessibile a tutti gli utenti. La piattaforma rappresenta uno strumento fondamentale per gestire efficacemente le iscrizioni scolastiche in tutto il territorio italiano.
Attraverso la Piattaforma unica del ministero dell’Istruzione e del Merito (www.unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni), da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026 è possibile presentare la domanda di iscrizione anche alle prime classi delle scuole primarie e delle scuole. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida
Inizio iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Torino Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Comunali, Statali e Convenzionate per l’a.s. 2026/2027. Info e modalità: comune.torino.it/servizi/iscriz… x.com
’ A partire da lunedì 13 gennaio e fino al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Comunali, Statali e Convenzionate per l’anno scolastico 2026/ - facebook.com facebook
