Iscrizioni alle scuole elementari e medie piattaforma unica online

Le iscrizioni alle scuole elementari e medie si effettuano tramite la piattaforma unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, disponibile all’indirizzo www.unica.istruzione.gov.it. Questo sistema online permette di completare le procedure in modo semplice e centralizzato, garantendo un processo trasparente e accessibile a tutti gli utenti. La piattaforma rappresenta uno strumento fondamentale per gestire efficacemente le iscrizioni scolastiche in tutto il territorio italiano.

Scuola, iscrizioni al via per 26mila alunni. Alla primaria il 38% in meno in 10 anni - Si avvicina il momento della scelta: pratiche solo online per elementari, medie superiori. ecodibergamo.it

Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIM - Anche per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e delle istituzioni formative accreditate si effettuano online tramite la ... orizzontescuola.it

Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida

Inizio iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Torino Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Comunali, Statali e Convenzionate per l’a.s. 2026/2027. Info e modalità: comune.torino.it/servizi/iscriz… x.com

’ A partire da lunedì 13 gennaio e fino al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Comunali, Statali e Convenzionate per l’anno scolastico 2026/ - facebook.com facebook

