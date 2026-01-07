Iscrizioni alle scuole elementari e medie piattaforma unica online

Da modenatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le iscrizioni alle scuole elementari e medie si effettuano tramite la piattaforma unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, disponibile all’indirizzo www.unica.istruzione.gov.it. Questo sistema online permette di completare le procedure in modo semplice e centralizzato, garantendo un processo trasparente e accessibile a tutti gli utenti. La piattaforma rappresenta uno strumento fondamentale per gestire efficacemente le iscrizioni scolastiche in tutto il territorio italiano.

Attraverso la Piattaforma unica del ministero dell’Istruzione e del Merito (www.unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni), da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026 è possibile presentare la domanda di iscrizione anche alle prime classi delle scuole primarie e delle scuole. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

iscrizioni alle scuole elementari e medie piattaforma unica online

© Modenatoday.it - Iscrizioni alle scuole elementari e medie, piattaforma unica online

Leggi anche: Educazione sessuale ed Lgbtq+ alle medie, dietrofront Lega: ok ma col consenso dei genitori, resta divieto alle materne e alle elementari

Leggi anche: Piattaforma unica per le iscrizioni a scuola, novità anche per università e farmacie. Via libera definito al Ddl semplificazioni. Ecco cosa è previsto. TESTO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Iscrizioni scuola 2026/2027, come fare domanda per primaria, medie e superiori; Iscrizioni scuola media 2026: tempi, modalità e ammissione; Scuola, iscrizioni al via per 26mila alunni. Alla primaria il 38% in meno in 10 anni; Scuola, ecco la procedura per le iscrizioni. Come funziona e cosa c’è da sapere.

iscrizioni scuole elementari medieScuola, iscrizioni al via il 13 gennaio: come funzionano - Fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica si potrà presentare la domanda per le prime di elementari, medie e superiori statali ... giornaledibrescia.it

iscrizioni scuole elementari medieScuola, iscrizioni al via per 26mila alunni. Alla primaria il 38% in meno in 10 anni - Si avvicina il momento della scelta: pratiche solo online per elementari, medie superiori. ecodibergamo.it

Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIM - Anche per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e delle istituzioni formative accreditate si effettuano online tramite la ... orizzontescuola.it

Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida

Video Iscrizioni scuola 2026/2027: guida rapida

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.