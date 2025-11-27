Knives Out il regista vuole Meryl Streep nel prossimo capitolo | Lei è nata per recitare in questi film

L'atmosfera insolitamente cupa che ha accompagnato la premiere losangelina di Wake Up Dead Man sembra aver dato al regista di Knives Out lo spunto per confessioni intime e proposte surreali sul futuro della saga. Durante la premiere di Wake Up Dead Man, terzo capitolo della saga Knives Out, Rian Johnson rivela il desiderio di coinvolgere Meryl Streep in un futuro film. Intanto il cast propone idee sempre più ambiziose, tra crossover in stile Avengers e speciali corali. Il nuovo capitolo di Knives Out Il temporale che ha investito Los Angeles il 17 novembre ha trasformato la premiere di Wake Up Dead Man in un set imprevisto, perfetto per accogliere un film che affonda le mani in un immaginario gotico dichiarato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Knives Out, il regista vuole Meryl Streep nel prossimo capitolo: "Lei è nata per recitare in questi film"

