Maltempo evacuati gli ospiti della casa di riposo di Ponte Schiavo
A causa delle condizioni di maltempo, il Comune di Ponte Schiavo ha evacuato gli ospiti di Villa Aurora, la casa di riposo locale. La decisione, comunicata dal sindaco Federico Basile, è stata presa per garantire la sicurezza delle persone coinvolte. L’intervento si inserisce nelle misure di prevenzione adottate in situazioni di emergenza meteorologica, con l’obiettivo di tutelare la tutela dei residenti e del personale.
Così come annunciato nel pomeriggio dal sindaco Federico Basile, il Comune ha disposto l'evacuazione degli ospiti di Villa Aurora, la casa di riposo di Ponte Schiavo. Trasferiti 18 anziani, tra cui diversi allettati, dalle ambulanze della Croce Rossa e dai mezzi delle associazioni Onlus. Così ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Maltempo, allerta in Sicilia, Calabria e Sardegna: evacuate decine di famiglie nel Nuorese - L'ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna ha provocato l'ingrossamento del Rio Posada, spingendo il Comune di Torpè, nel Nuorese, a disporre ... msn.com
Albania, inondazioni e gelo: un morto e centinaia di evacuati dopo il maltempo Link nel primo commento - facebook.com facebook
