Maltempo evacuati gli ospiti della casa di riposo di Ponte Schiavo

A causa delle condizioni di maltempo, il Comune di Ponte Schiavo ha evacuato gli ospiti di Villa Aurora, la casa di riposo locale. La decisione, comunicata dal sindaco Federico Basile, è stata presa per garantire la sicurezza delle persone coinvolte. L’intervento si inserisce nelle misure di prevenzione adottate in situazioni di emergenza meteorologica, con l’obiettivo di tutelare la tutela dei residenti e del personale.

