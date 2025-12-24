É Natale anche per gli ospiti della Casa di Riposo Cosimo Serristori
Arezzo, 24 dicembre 2025 – . Come ogni anno il sindaco Mario Agnelli porta il suo augurio di Buon Natale agli ospiti della Casa di Riposo Cosimo Serristori. «Perché a Natale non può mancare un augurio affettuoso a tutti i nostri cari “nonni” della Casa di Riposo Serristori» dice Agnelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Mi regali un sorriso”, i giovani intrattengono gli ospiti della casa di riposo 'Zangheri' due sabati al mese
Leggi anche: Prima tenta il furto in una casa poi aggredisce gli ospiti di una casa di riposo nel centro di Terni
Ospiti a casa per le feste di Natale: come aiutare il gatto a stare tranquillo e sereno - Le feste in arrivo ti spaventano perché non sai come potrebbe reagire Micio? amoreaquattrozampe.it
SOS Natale, non farti trovare impreparato: usa questi trucchi per una casa pulita e ordinata a prova di ospiti - Dalla cucina al salone, ecco le strategie pratiche per organizzare le pulizie natalizie e accogliere gli ospiti in un ambiente impeccabile. velvetstyle.it
Le feste in tv iniziano stasera con “Cena di Natale”: ospiti e ricette di Antonella Clerici - Il palinsesto natalizio di Rai 1 si apre stasera con Cena di Natale, show evento condotto da Antonella Clerici: ecco ospiti, ricette, orario. msn.com
Come da tradizione il RSD abbiamo organizzato il pranzo di Natale con i famigliari dei nostri ospiti. Un sentito grazie a tutti gli operatori che si sono prodigati per organizzare questo momento di condivisione importante, a Don Stefano per aver celebrato la Mes - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.