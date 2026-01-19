Maltempo ciclone Harry flagella il Sud Scuole chiuse

Da tv2000.it 19 gen 2026

Il maltempo causato dal ciclone mediterraneo Harry sta interessando il Sud Italia, con particolare attenzione a Calabria, Sardegna e Sicilia. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato alla chiusura di alcune scuole e alla necessità di monitorare attentamente la situazione. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle indicazioni per garantire la sicurezza dei cittadini durante questa fase.

Il maltempo colpisce il Sud Italia con l'arrivo del ciclone mediterraneo Harry. Calabria, Sardegna e Sicilia le regioni più interessate. In decine di Comuni le scuole restano chiuse.

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.

Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna. Scuole chiuse, possibili nevicateUn’allerta rossa interessa il Centro-Sud Italia, con il ciclone Harry che si sta muovendo su Calabria, Sicilia e Sardegna.

