Maltempo ciclone Harry flagella il Sud Scuole chiuse

Il maltempo causato dal ciclone mediterraneo Harry sta interessando il Sud Italia, con particolare attenzione a Calabria, Sardegna e Sicilia. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato alla chiusura di alcune scuole e alla necessità di monitorare attentamente la situazione. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle indicazioni per garantire la sicurezza dei cittadini durante questa fase.

Mareggiata ad Acicastello, il ciclone Harry aumenta la sua intensità. IL VIDEO https://qds.it/video-mareggiata-acicastello-maltempo-allerta-meteo/ #mareggiata #acicastello - facebook.com facebook

#Maltempo #Sardegna, situazione drammatica per la furia del Mega-Ciclone Harry: fiumi in piena, vento da uragano e mare in tempesta | LIVE x.com

