Mahmood racconta l'emozione di cantare per l'ultima volta Sant'Allegria con la voce di Ornella Vanoni. È successo ieri sera durante lo speciale di Che Tempo Che Fa Ornella Senza Fine. Gli ospiti della serata. Un ricco parterre di ospiti e amici hanno accolto l'invito del padrone di casa Fabio Fazio per rendere omaggio alla cantante scomparsa lo scorso 21 novembre 2025. Da Marco Mengoni, che ha aperto la serata insieme a Paolo Fresu sulle note di Che cosa c'è, ai duetti di Virginia Raffaele, Fiorella Mannoia e Giuliano Sangiorgi con Toquinho. Presenti anche Arisa, Francesco Gabbani, Annalisa, Noem i, Gianni Morandi, Emma, Elisa, Loredana Bertè e Malika Ayane ( qui tutte le esibizioni ).

© Amica.it - Mahmood ha duettato un'ultima volta con l'amica Ornella Vanoni in "Sant'Allegria", nello speciale di "Che Tempo Che Fa" dedicato alla grande artista

Stasera su Che Tempo Che Fa, va in onda lo speciale “Ornella senza fine”, dedicato alla cantante Ornella Vanoni. Fabio Fazio conduce una serata dedicata alla sua carriera, con ospiti, musica dal vivo e visite ai luoghi significativi per l’artista. Un’occasione per esplorare il percorso e le emozioni legate a una delle voci più rappresentative della musica italiana.

