Che tempo che fa lo speciale su Ornella Vanoni con Bertè Mahmood Elisa Emma

Tutti gli ospiti dello speciale di Che tempo che fa dedicato a Ornella Vanoni, da Loredana Bertè a Mahmood, da Elisa a Emma Marrone. Domenica 18 gennaio Fabio Fazio conduce una puntata speciale di di Che tempo che fa, in prima serata su NOVE, intitolata Ornella senza fine. e dedicata a Ornella Vanoni. A due giorni dalla messa in onda, il conduttore ligure ha annunciato sui social che per l’occasione sarà svelata l’aiuola dedicata alla compianta artista a Milano. Ma saranno tanti gli ex colleghi ed amici che saranno presenti in studio per rendere omaggio e ricordare Ornella, dagli amici di una vita come Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e Gianni Morandi, fino a Toquinho, il leggendario chitarrista e cantante brasiliano con cui ha collaborato a lungo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

