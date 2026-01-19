L’UE ha detto stop | da agosto 2026 niente più bustine di ketchup maionese sale e olio in hotel e ristoranti
L’Unione Europea ha annunciato che, a partire da agosto 2026, sarà vietato l’uso di bustine di ketchup, maionese, sale e olio negli hotel e nei ristoranti. Questa misura mira a ridurre l’uso di imballaggi monouso e promuovere pratiche più sostenibili. La decisione influenzerà le modalità di distribuzione di questi prodotti nel settore dell’ospitalità, spingendo verso soluzioni più ecologiche e consapevoli.
Siamo abituati a trovarle ovunque: le pratiche bustine di ketchup, le mini porzioni di maionese o i flaconi di shampoo negli alberghi sono diventati parte della nostra quotidianità, apprezzati per igiene e comodità. Tuttavia, questo comfort ha un costo ambientale enorme. Per questo motivo, l’Unione Europea ha stabilito che da agosto 2026 queste confezioni dovranno sparire dai tavoli dei ristoranti e dalle stanze degli hotel. La decisione fa parte del regolamento PPWR ( Packaging and Packaging Waste Regulation ), una strategia rigorosa nata per abbattere drasticamente la produzione di rifiuti plastici non riciclabili. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Ketchup e Maionese spariscono dai ristoranti: la nuova legge che cambia tuttoUna recente normativa prevede la graduale eliminazione delle bustine di ketchup e maionese dai ristoranti e pizzerie italiane.
La Ue ha spalancato le porte e adesso la Tunisia produrrà più olio d’oliva dell’ItaliaDi recente, l’Unione Europea ha rimosso i dazi sui prodotti tunisini, favorendo l’export di olio d’oliva.
Ue, 'la priorità è evitare i dazi, colpirebbero cittadini e imprese' - "Sono in corso intense consultazioni tra i leader europei ed è chiaro che la priorità è non far precipitare la situazione, impegnarsi con gli Usa, ed evitare i dazi, perch ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Nessun ripensamento sul dietrofront per Tavernelle: "Ecco perché ho detto stop. Le indiscrezioni del Carlino Sì, quello è potenzialmente uno dei siti possibili". - facebook.com facebook
Manuel Akanji verso Inter-Arsenal: “Il mio futuro Mi hanno chiesto se c’erano possibilità di ritornare al City in inverno e ho detto no, zero. Per il resto vedremo a fine stagione. Non dipende solo da me, ma se devo dire la mia io sono molto contento qui” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.