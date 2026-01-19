L’UE ha detto stop | da agosto 2026 niente più bustine di ketchup maionese sale e olio in hotel e ristoranti

L’Unione Europea ha annunciato che, a partire da agosto 2026, sarà vietato l’uso di bustine di ketchup, maionese, sale e olio negli hotel e nei ristoranti. Questa misura mira a ridurre l’uso di imballaggi monouso e promuovere pratiche più sostenibili. La decisione influenzerà le modalità di distribuzione di questi prodotti nel settore dell’ospitalità, spingendo verso soluzioni più ecologiche e consapevoli.

Siamo abituati a trovarle ovunque: le pratiche bustine di ketchup, le mini porzioni di maionese o i flaconi di shampoo negli alberghi sono diventati parte della nostra quotidianità, apprezzati per igiene e comodità. Tuttavia, questo comfort ha un costo ambientale enorme. Per questo motivo, l’Unione Europea ha stabilito che da agosto 2026 queste confezioni dovranno sparire dai tavoli dei ristoranti e dalle stanze degli hotel. La decisione fa parte del regolamento PPWR ( Packaging and Packaging Waste Regulation ), una strategia rigorosa nata per abbattere drasticamente la produzione di rifiuti plastici non riciclabili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

