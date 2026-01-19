Luci d' Artista Confesercenti | Edizione record boccata d’ossigeno per l' economia locale

L’edizione 20252026 di Luci d’Artista si è conclusa con risultati record, offrendo un importante impulso all’economia locale. In un periodo di sfide economiche, l’evento ha rappresentato una significativa opportunità di rilancio per le imprese e le comunità delle aree coinvolte, confermando il ruolo centrale delle iniziative culturali e turistiche nel sostegno allo sviluppo territoriale.

“Salerno Luci d’Artista”, al via la ventesima edizione
È iniziata la XX edizione di “Salerno Luci d’Artista”, l’evento che dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 illumina la città con installazioni di light art. Questa manifestazione, tra le più importanti a livello nazionale, richiama visitatori da tutta Italia e non solo, offrendo un suggestivo spettacolo di luci e creatività.

