Luci d' Artista Confesercenti | Edizione record boccata d’ossigeno per l' economia locale

L’edizione 20252026 di Luci d’Artista si è conclusa con risultati record, offrendo un importante impulso all’economia locale. In un periodo di sfide economiche, l’evento ha rappresentato una significativa opportunità di rilancio per le imprese e le comunità delle aree coinvolte, confermando il ruolo centrale delle iniziative culturali e turistiche nel sostegno allo sviluppo territoriale.

"In un contesto economico complesso, l'evento ha rappresentato una boccata d'ossigeno per l'economia locale e per le aree limitrofe" dichiara il presidente di Confesercenti Provinciale Salerno Raffaele Esposito commentando l'edizione 20252026 di Luci d'Artista che terminerà il prossimo 1.

È iniziata la XX edizione di "Salerno Luci d'Artista", l'evento che dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 illumina la città con installazioni di light art. Questa manifestazione, tra le più importanti a livello nazionale, richiama visitatori da tutta Italia e non solo, offrendo un suggestivo spettacolo di luci e creatività.

BUONANOTTE.... ....CON QUESTO SPETTACOLARE PANORAMA CON ANCHE LE LUCI D'ARTISTA DEL GIARDINO PREISTORICO, CHE POTETE AMMIRARE ANCORA PER POCHI GIORNI FOTO By © Solo per chi ama Salerno facebook

Ruvo di Puglia s'illumina con 'Luci e suoni d’artista' #WeAreinPUGLIA x.com

