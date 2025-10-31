Bronte fermato pusher nel centro storico | denunciato un 32enne
A Bronte, in provincia di Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Randazzo hanno denunciato un 32enne di origini straniere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso mentre vendeva droga nel centro storico del paese, durante un servizio mirato di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti condotto dai militari in borghese. Il fermo e la perquisizione. I carabinieri, che monitoravano da tempo i movimenti del sospettato, lo hanno seguito discretamente fino a sorprenderlo mentre cedeva una dose di droga in strada.
