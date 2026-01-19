LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-7 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il francese scongiura lo 0-6

Segui la cronaca in tempo reale della partita tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Dopo tre set combattuti, il francese cerca di mantenere il servizio nel quarto parziale. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti e risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Tiene la battuta il francese. 40-30 Sulla riga il rovescio di Atmane. 30-30 Ace (12°). 15-30 Clamorosa volèe messa larga dal francese. 15-15 Ace Atmane. 0-15 Risposta nei piedi, punto! 4-0 Vai, altro game a zero. Ora prendiamoci il 6-0! 40-15 IN RETEEEEE il dritto di Atmane. Ha sciolto dai! 30-15 Doppio fallo. Va bene. 30-0 Altra prima, altro punto. 15-0 Priiiiima vincente. Vai così! 3-0 ECCOLOOOOOOO! CI SIAMO! BREAK CHE VALE DI FATTO IL SET! 40-A Ce ne regala un’altra il transalpino. 40-40 Favoloso era stato il dritto in corsa lungoriga, purtroppo non ha seguito lo slice a rete France. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui la diretta degli Australian Open 2026: Maestrelli apre il match con il primo set, vincendo 6-4, mentre Atmane si porta avanti nel secondo, attualmente sul 3-0. Aggiorna continuamente per gli sviluppi di questa sfida tra i due tennisti.

