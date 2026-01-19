Lumsden e Tang sono due atlete di livello internazionale, protagoniste nel circuito di doppio. Per loro, l’incontro con Errani e Paolini rappresenta un’importante occasione di confronto in un torneo di grande prestigio come gli Australian Open 2026. La sfida si annuncia equilibrata, con entrambe le coppie determinate a mettere in mostra le proprie capacità sul campo durante questa prima prova Slam dell’anno.

Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno con grandi ambizioni al torneo di doppio che animerà gli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che si disputa sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 esordiranno martedì 20 gennario contro la coppia composta da Lumsden e Tang. Maia Lumsden è britannica, ha 28 anni e il suo miglior risultato in carriera in uno Slam risale al 2023, quando in doppio raggiunse il quarto di finale a Wimbledon, mentre agli Australian Open e al Roland Garros ha raggiunto il secondo turno lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sono Lumsden/Tang, le prime avversarie di Errani/Paolini agli Australian Open 2026

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Il 20 gennaio, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo nel doppio femminile degli Australian Open 2026. Ecco le informazioni su orari, programma e modalità di streaming per seguire l’esordio delle due tenniste italiane, insieme a Lumsden e Tang. Una guida utile per gli appassionati che desiderano seguire la manifestazione in modo semplice e diretto.

Su che canale vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario esatto e streaming

Per seguire in TV e streaming gli incontri di doppio femminile agli Australian Open 2026, il match ErraniPaolini contro LumsdenTang si svolgerà martedì 20 gennaio. Consultate i canali ufficiali del torneo o le piattaforme di streaming autorizzate per l’orario esatto e la visione in diretta. La partita rappresenta una tappa importante per le italiane, che affrontano avversarie di livello internazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Chi sono Lumsden/Tang, le prime avversarie di Errani/Paolini agli Australian Open 2026 - Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno con grandi ambizioni al torneo di doppio che animerà gli Australian Open, primo Slam della stagione ... oasport.it