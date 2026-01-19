Segui in tempo reale l'incontro tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. La partita è combattuta, con il norvegese che mantiene il vantaggio e l’azzurro che cerca di reagire. Aggiornamenti e dettagli sul punteggio, punto dopo punto, per rimanere informato sull’andamento del match. Clicca per seguire la diretta e mantenerti aggiornato sugli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Resta nel game Bellucci, altro errore di dritto di Ruud che manda in colpo in rete. A-40 Servizio ben lavorato di Ruud, Bellucci sbaglia la risposta. Seconda. 40-40 Che risposta di Bellucci che ha tirato il dritto, non ha più niente da perdere l’azzurro. 40-30 Sbaglia il dritto Ruud in uscita dal servizio. 40-15 Servizio e dritto vincente per il norvegese. 30-15 Prima palla vincente di Ruud. 15-15 Rovescio vincente dell’azzurro che traccia il lungolinea. 15-0 Non resta in campo la risposta di Bellucci. 3-4 GAME BELLUCCI! Esce anche questa di risposta del norvegese, l’azzurro ci prova ma la rimonta resta complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Ruud 1-6 2-6 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: resiste il break del norvegese, l’azzurro vuole la rimonta

