LIVE Bellucci-Ruud 1-6 2-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il norvegese raddoppia un match dominato azzurro completamente disarmato

Segui in tempo reale l'incontro tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Il match si sta sviluppando con Ruud che domina e si porta avanti con due set e un break di vantaggio. Aggiorna la partita per restare informato sugli sviluppi e sui risultati in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Accelerazione di dritto lungolinea di Ruud che costringe all’errore l’azzurro. Due palle break per il norvegese. 15-30 Doppio fallo, il terzo del match. Si mette subito male anche nel terzo set. Ancora seconda. 15-15 Ennesimo errore di dritto del match dell’azzurro. Seconda palla. 15-0 Servizio e dritto per Bellucci. 2-6 SET A RUUD. In 1:02 il norvegese sale 0-2 sul nostro azzurro che ce la sta mettendo tutta ma tra errori gratuiti e un incredibile stato di forma del suo avversario che oggi sembra simile a quella che aveva nel 2022, il match si è fatto sempre più complesso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Ruud 1-6 2-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il norvegese raddoppia un match dominato, azzurro completamente disarmato LIVE Bellucci-Ruud 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio del norvegese

Segui in tempo reale il match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. La partita è iniziata con il servizio del tennista norvegese. Aggiorna la diretta per conoscere i punteggi e le fasi salienti di questa sfida. LIVE Bellucci-Ruud 0-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: dominio norvegese nel primo set, azzurro troppo passivo

Segui la diretta del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Il primo set vede il dominio del giocatore norvegese, mentre l'italiano sembra attraversare un momento di difficoltà. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in tempo reale. LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia ... oasport.it Sulla Margaret Court Arena, Bellucci è pronto al suo esordio contro Casper Ruud Forza Mattia AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi

