L’Iran ha fame di libertà

L’Iran continua a vivere una forte richiesta di libertà, mentre l’attenzione dei media internazionali si rivela spesso lenta e sfuggente nel trattare questa tematica. Come sottolineato da Kamel Daoud, questa risposta a una delle sfide più urgenti del paese sembra essere ancora troppo timida e poco incisiva, riflettendo una difficoltà condivisa nel rendere visibile e riconoscibile il desiderio di cambiamento della popolazione iraniana.

C’è qualcosa di irritante, indecente e perfettamente calcolato nella lentezza con cui alcuni media francesi hanno affrontato la questione” scrive il romanziere algerino Kamel Daoud sul Point. “Ci riferiamo in particolare alla spiegazione “alimentare” di ciò che sta accadendo in Iran, sostenuta da alcuni nonostante gli eventi sanguinosi. Una parte del dibattito pubblico in Francia e in occidente ha inizialmente considerato questa rivolta come un movimento (prima di tutto e soprattutto) contro il caro vita. Dall’autunno 2022, tuttavia, la rivolta scatenata dall’omicidio di Jina Mahsa Amini si è cristallizzata attorno allo slogan “Donna, Vita, Libertà”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

“La rivoluzione in Iran è necessaria. Tenete duro! Il popolo iraniano non ha conosciuto la libertà per secoli”: l’appello di Madonna

Madonna ha recentemente condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo solidarietà alle proteste in Iran e riflettendo sulla difficile ricerca di libertà nel paese. Nell'appello, sottolinea l'importanza di sostenere il popolo iraniano, che da decenni lotta per i propri diritti fondamentali. Un invito a ricordare quanto spesso diamo per scontata la libertà, e a riflettere sulla necessità di un cambiamento reale.

