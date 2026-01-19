Il centrodestra si trova di fronte a una decisione importante riguardo il futuro di Salerno. È necessario un orientamento politico chiaro e definito per garantire una strategia condivisa e coesa. La scelta influenzerà lo sviluppo della città e il percorso amministrativo da intraprendere, richiedendo un impegno responsabile e trasparente da parte di tutte le forze coinvolte.

Il centrodestra è chiamato a una scelta politica chiara e immediata sul futuro di Salerno". A dirlo è Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, che rivendica il ruolo del partito nel dibattito cittadino. " Non consentiremo che il confronto politico a Salerno si svolga interamente all'interno del centrosinistra. Quanto è accaduto sarà giudicato dai cittadini, ma non possiamo limitarci a guardare", aggiunge Librandi. Secondo il vicesegretario regionale azzurro, il quadro politico è ormai definito dopo le elezioni regionali: " Le regionali sono passate e hanno consegnato a Forza Italia una leadership in Campania.

© Anteprima24.it - Librandi (Fi): “Il centrodestra è chiamato a una scelta chiara su Salerno”

