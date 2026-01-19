L' ex nuotatrice e il marito svelano come hanno scelto il nome per la secondogenita

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, già genitori di Matilde, attendono l’arrivo della loro secondogenita prevista per aprile. Non hanno ancora rivelato il nome scelto, preferendo mantenere il segreto fino all’annuncio ufficiale. La coppia, nota per la sua discrezione, ha deciso di condividere questa novità in modo riservato, rispettando il momento speciale che stanno vivendo.

A scegliere il nome della bambina in arrivo, in realtà, è stata proprio Matilde.

L'ex nuotatrice e il marito hanno annunciato l'arrivo di una bambina, la seconda dopo la primogenita Matilde, che sta per compiere 3 anni. Tutti i dettagli

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere la loro seconda figlia, dopo Matilde, che sta per compiere tre anni.

