L' ex nuotatrice e il marito hanno annunciato l' arrivo di una bambina la seconda dopo la primogenita Matilde che sta per compiere 3 anni Tutti i dettagli

L' ex nuotatrice e il marito hanno annunciato l' arrivo di una bambina la seconda dopo la primogenita Matilde che sta per compiere 3 anni

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere la loro seconda figlia, dopo Matilde, che sta per compiere tre anni. L’annuncio è arrivato sui social, svelando l’arrivo di una nuova piccola in famiglia, prevista per gennaio 2024. Una lieta notizia che celebra l’amore e il rinnovato entusiasmo di questa coppia, ancora una volta pronta a vivere nuove emozioni e avventure insieme.

L'ex nuotatrice e il marito hanno annunciato l'arrivo di una bambina, la seconda dopo la primogenita Matilde, che sta per compiere 3 anni.

F ederica Pellegrini e Matteo Giunta saranno genitori per la seconda volta. L’ex nuotatrice e il marito hanno annunciato su Instagram l’arrivo del loro secondo bebè, un’altra bambina dopo Matilde, nata il 3 gennaio 2024. Federica Pellegrini, com’è nato l’amore per Matteo Giunta? L’intervista a “Domenica In” X Leggi anche › Federica Pellegrini: «Dopo la nascita di Matilde ero vicina alla depressione». La Divina tra fragilità, amore e rinascita Federica Pellegrini, l’annuncio della seconda gravidanza. Un annuncio a sorpresa. Nulla, finora, era infatti trapelato sulla seconda attesa dell’ex nuotatrice, molto presente sui social ma anche sempre attenta alla privacy della sua famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

