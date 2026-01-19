L’eredità di Valentino tra ville e opere d’arte | quanto vale il patrimonio del grande stilista e a chi può andare

Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio a 93 anni, lascia un patrimonio che comprende non solo un’eredità artistica e stilistica di grande rilevanza, ma anche un patrimonio immobiliare e una collezione d’arte di valore. Questo patrimonio riflette la sua lunga carriera e il suo impatto nel mondo della moda. La destinazione di questa eredità dipenderà dalle disposizioni testamentarie e dai beneficiari individuati, garantendo la continuità del suo lascito.

L’eredità di Valentino Garavani, scomparso oggi 19 gennaio a 93 anni, è innanzitutto un enorme lascito creativo al mondo della moda, ma anche un impero patrimoniale fatto di ville e una ricca collezione d’arte. Valentino non ha avuto figli. Ma sono ben note le figure cruciali nella sua vita: dal socio e compagno per 12 anni Giancarlo Giammetti, passando per il nipote Oscar Garavani, fino al compagno Vernon Bruce Hoeksema. La maison ha vestito generazioni di star, da Jacqueline Kennedy a Sophia Loren, da Julia Roberts a Cate Blanchett, passando per Lady Diana e Scarlett Johansson, raccontando un’Italia elegante e senza tempo.🔗 Leggi su Open.online

