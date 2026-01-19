Valentino Garavani, icona della moda italiana, ha lasciato la guida della sua maison nel 2012, mentre il suo patrimonio si estende tra ville e opere d’arte. Nel 2023, il settore del lusso ha visto importanti cambiamenti, con Kering che ha acquisito il 30% del capitale del marchio, segnando una nuova fase per il patrimonio dello stilista e l’eredità culturale di Valentino.

Contrariamente a Giorgio Armani, altro big della moda italiana scomparso lo scorso 4 ottobre e che fino all’ultimo aveva guidato il suo impero, Valentino Garavani aveva da tempo lasciato il timone della sua maison, dal 2012 di proprietà del fondo del Qatar Mayhoola for Investments, anche se nel 2023 il big francese del lusso, Kering, ha rilevato il 30% del capitale per 1,7 miliardi di euro, con opzione per il 100% entro il 2028. Lo stilista lombardo aveva ceduto il controllo del gruppo già nel 1998, con un accordo da 500 miliardi di lire con Hdp, in parte controllata da Gianni Agnelli. Nel 2002 la Hdp vende la Valentino Spa per circa 240 milioni di euro al gruppo Marzotto, che a sua volta nel 2007 cede la maggioranza al fondo Permira, private equity con sede a Londra, per 5,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valentino: il patrimonio dello stilista, tra ville e opere d’arte

Morto Valentino, il patrimonio miliardario dello stilista tra ville e opere arteÈ deceduto Valentino Garavani, noto stilista e fondatore della maison di moda che porta il suo nome, all’età di 93 anni.

Ville e opere d'arte, il patrimonio miliardarioValentino Garavani, rinomato stilista italiano, è deceduto a 93 anni nella sua residenza romana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ville e opere d'arte, il patrimonio miliardario di Valentino - Ville lussuose, castelli, chalet esclusivi e una preziosa collezione d’arte: l’impero di Valentino Garavani non è fatto solo di moda, ma di un patrimonio straordinario che riflette il gusto e lo stile ... ilgiornale.it