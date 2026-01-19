Leka piacere per gli occhi | Perfetti per lunghi tratti

Leka, il piacere per gli occhi, si distingue per eleganza e sobrietà, ideali anche per lunghi tratti. Ramagli, invece, porta il carattere toscano con un tocco di ironia e schiettezza, pronto a fare commenti senza filtri. Insieme, rappresentano due approcci distinti ma complementari, capaci di arricchire ogni contesto con stile e personalità.

Ramagli è sempre divertente, ironico e tagliente come sanno essere i toscani: "Volete un commento politically correct o volete che faccia il livornese?". La risposta è ovvia e il coach di Bergamo parte in quarta: "E’ la terza partita che facciamo cagare in trasferta – dice senza mezzi termini –. Dobbiamo darci una mossa perché le cose che abbiamo fatto dopo le potevamo fare prima ed avremmo evitato di essere inguardabili per tutto il primo tempo. Pesaro è più forte di noi, gioca meglio, ha più strumenti ed anche un allenatore migliore di me, però non possiamo fare l’agnellino che aspetta la coltellata al cuore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

