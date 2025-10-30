Hockey il commento dei tecnici dopo il derby Crudeli | Dominato per lunghi tratti De Gerone | Dobbiamo fare molto meglio

C’è gioia e gioia. C’è quella piena e c’è quella abbozzata. Ecco a fine derby è più quest’ultima che traspare dagli spogliatoi di Forte e Cgc. "Abbiamo festeggiato, è giusto e normale, ma se c’era una squadra che può, deve, recriminare qualcosa siamo noi – premette Roberto Crudeli – "La rete nel finale è solo il giusto premio a una prestazione super, nella quale abbiamo dominato il Cgc per lunghi tratti della partita. I ragazzi sono giovani, ma hanno voglia di crescere e stanno assorbendo i concetti che chiedo. Sono felice". È una felicità ancora più abbozzata quella di Mirco De Gerone, che di questo derby salva giusto il punto guadagnato, oltre all’affetto del suo ex pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

