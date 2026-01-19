Le regole ferree di un papà anni '90 conquistano i social | Altro che genitorialità gentile
Un uomo ha condiviso su Threads le regole che il padre, anni '90, gli aveva imposto durante l'infanzia. Queste norme, spesso considerate rigide, stanno suscitando interesse sui social, dove vengono analizzate nel contesto delle diverse modalità di educazione. La condivisione offre uno spaccato sulla genitorialità di un tempo, invitando a riflettere sui metodi e sui valori trasmessi attraverso le regole imposte durante la crescita.
Un uomo ha condiviso su Threads la lista di regole che il padre gli aveva imposto durante l'infanzia. Oltre a rifare il letto al mattino, il bimbo, doveva contribuire alle faccende domestiche, finire i compiti entro sera e, occasionalmente occuparsi del giardino. Il post, diventato virale, ha immancabilmente alimentato il paragone con i genitori moderni, giudicati troppo deboli e permissivi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lo sfogo di una madre “pentita” sulla genitorialità gentile: “I miei figli sono insicuri e privi di regole”
Leggi anche: “C’è un leone nel bosco”: il video social fa scattare l’allarme ma si trattava di un altro animale
Cina rivoluziona l’IA: stretta sulla Cybersecurity Law e regole ferree per i contenuti generativi - Quadro normativo: aggiornamenti alla cybersecurity lawCina accelera sull’aggiornamento della Cybersecurity Law, integrandola con norme che incardinano ... assodigitale.it
Macaulay Culkin ha stabilito tre regole ferree per i fan che lo avvicinano in pubblico. Le tre regole: -Non avvicinarsi mentre è a cena ("Non mi piace"). -Non interromperlo quando è con i figli. -Assolutamente non seguirlo in bagno. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.