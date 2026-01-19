Le pagelle È Buchegger il meno peggio

Le pagelle di oggi evidenziano Buchegger come il giocatore meno peggio, con una prestazione discreta e senza errori clamorosi. Tizi-Oualou si distingue per l’impegno, anche se la sua partita presenta alcuni aspetti migliorabili, come evidenziato dai suoi numeri. La valutazione complessiva permette di mettere in evidenza le difficoltà e le prestazioni dei singoli, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della giornata di gioco.

TIZI-OUALOU 4,5 (att. 50% su 2, 1 ace, 2 b.s., 2 muri) – L’estremo tentativo di Giuliani di rimpiazzarlo con Giraudo non è figlio, stavolta, di blackout particolari; certo è che in una partita iniziata col vento in poppa era davvero difficile farsi leggere come un libro aperto dal muro brianzolo, venendo annullato nel gioco di primo tempo per la primissima volta in stagione. GIRAUDO 4 – Entra nel momento più difficile per l’attacco gialloblù e la palla gli resta corta, vanificando le poche occasioni di ripartenza nel finale del secondo set. Sicuramente l’astinenza da campo, coincisa con l’infortunio di Ikhbayri, gli ha tolto il ritmo, ma per ora il suo passaggio in gialloblù non convince. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Buchegger dominante, il capolavoro di Bento

Le pagelle della partita evidenziano la prestazione di Buchegger, considerato il protagonista, e il contributo di Bento. Tizi-Oualou si distingue per l’efficacia nel primo set e la rinascita nel terzo, grazie anche al cambio di Giuliani. Un resoconto dettagliato delle singole performance, con giudizi equilibrati e puntuali, per offrire un’analisi chiara e obiettiva dell’incontro.

