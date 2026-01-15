Le pagelle Buchegger dominante il capolavoro di Bento

Le pagelle della partita evidenziano la prestazione di Buchegger, considerato il protagonista, e il contributo di Bento. Tizi-Oualou si distingue per l’efficacia nel primo set e la rinascita nel terzo, grazie anche al cambio di Giuliani. Un resoconto dettagliato delle singole performance, con giudizi equilibrati e puntuali, per offrire un’analisi chiara e obiettiva dell’incontro.

TIZI-OUALOU 8: Nel primo set deve fare poco, fa tutto la battuta di Modena. Nel secondo si perde ma il cambio di Giuliani gli serve per fare tabula rasa dei pensieri e ripresentarsi al via del terzo set con una lucidità, una cattiveria e una presenza che non aveva mai sommate tutte insieme nel corso della stagione. E così, per un'ora, i campioni d'Italia sembrano i gialloblù. BUCHEGGER 9 (foto): Partita da spellarsi le mani e che riempie di dubbi, quella dell'opposto austriaco: sarà davvero il caso di dirgli addio a fine stagione? Così così per due set e totalmente dominante per gli altri due, Buchegger infiamma il PalaPanini come non capitava ormai da troppo tempo. SANGUINETTI 6,5: Partita da comprimario per il centralone che ha il grande merito di rimanere sempre concentrato nonostante le percentuali molto basse, rispetto al solito.

