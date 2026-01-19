Le carte d’identità cartacee vanno in pensione Quante ce ne sono ancora a Milano e come sostituirle

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee perderanno validità e verranno progressivamente sostituite da versioni elettroniche. A Milano, si sta procedendo con questa transizione, ma quanti documenti cartacei sono ancora in circolazione? In questo articolo, analizziamo lo stato attuale delle carte d’identità cartacee e le modalità per ottenere la nuova versione digitale, in modo chiaro e preciso.

Milano, 19 gennaio 2026 – Le carte d’identità cartacee vanno in pensione. Dal 3 agosto 2026, infatti, cesseranno la loro validità. In vista di questa scadenza il Comune di Milano ha avviato un piano straordinario per accompagnare la cittadinanza nel passaggio alla carta d’identità elettronica, la CIE, contattando direttamente le persone interessate e proponendo appuntamenti già calendarizzati per il rinnovo del documento. Il piano . Sono circa 90mila i cittadini residenti a Milano in possesso di carta d’identità cartacea in scadenza oltre il 3 agosto 2026. Con l’obiettivo di garantire una transizione efficace e ordinata, ed evitare che le richieste si concentrino a ridosso della scadenza di agosto, è stato avviato un piano d’azione loro dedicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le carte d’identità cartacee vanno in pensione. Quante ce ne sono ancora a Milano (e come sostituirle) Leggi anche: Le vecchie carte di identità cartacee stanno per scadere. Come fare per sostituirle A Treviglio 4 mila carte d’identità cartacee da rinnovare: “Non aspettate l’ultimo momento”

A Treviglio, sono 4.153 i cittadini che devono aggiornare la propria carta d’identità cartacea entro il 3 agosto 2026. Il rinnovo è necessario per garantire la validità del documento e l’accesso ai servizi pubblici. È importante non attendere l’ultimo momento per evitare eventuali disguidi, pianificando per tempo l’aggiornamento presso gli uffici competenti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA Il Comune di Loiano ricorda alla cittadinanza che, in base al Regolamento UE 1157/2019, le carte d’identità cartacee non saranno più valide dal 3 agosto 2026. Le carte di identità cartacee non soddisfano infatti i requisiti mini - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.