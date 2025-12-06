Serie A oggi Inter-Como | orario probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo e oggi, sabato 6 dicembre, affronta il Como. I nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro, dopo aver centrato due successi nelle ultime due gare (in campionato contro il Pisa e in Coppa Italia contro il Venezia). Dall'altra parte, gli ospiti aggancerebbero i nerazzurri al terzo posto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dall'omonima serie di videogame, da oggi #SoloAlCinema arriva l'horror soprannaturale #Blumhouse #FiveNightsAtFreddys2 con #JoshHutcherson, #ElizabethLail e #MatthewLillard... eccone in anteprima esclusiva tutti i #doppiatori italiani. https://www.anton - facebook.com Vai su Facebook

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 12^ giornata #SkySport #SkySerieA Vai su X

Serie A, 14esima giornata: Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta | Dove vederle in TV e in streaming - Serie A di nuovo in campo dopo la Coppa Italia: al Mapei, a San Siro e al Bentegodi tre partite che possono cambiare classifica, ambizioni europee e lotta salvezza. Lo riporta msn.com

Inter-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Inter- sport.virgilio.it scrive

Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere le gare di Inter e Atalanta - Torna la Serie A, tre gare in programma quest'oggi. m.tuttomercatoweb.com scrive

Inter-Como: diretta live e risultato in tempo reale - Como di Sabato 5 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Inter-Como pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Como con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 14° turno di Serie A. Lo riporta calciomercato.com

Le partite di oggi, sabato 6 dicembre 2025: Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta - Elenco delle partite previste per oggi, sabato 6 dicembre 2025: tre le gare d'apertura della 14esima giornata di Serie A, protagonisti i top campionati europei ... Si legge su calciomagazine.net