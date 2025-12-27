Cinquanta euro per ogni voto | ecco l’audio che inchioda l’assessore Pd di Portici con la denuncia della Lega

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presunto voto di scambio a Portici. A denunciarlo è la Lega e ad essere coinvolto è un assessore comunale del Partito Democratico. Cinquanta euro per ogni preferenza. Con un audio che inchioderebbe l’esponente politico. I fatti. La coordinatrice della Lega in Campania  Carmela Rescigno  lo denuncia oggi su   Il Giornale. Pubblicando un  audio  in cui una signora invita i presenti ad andare da un certo Luca Manzo, all’epoca assessore a  Portici. Per farsi consegnare un bigliettino con i nomi da votare alle elezioni comunali. E  50 euro  per il disturbo. Il vocale è partito  l’8 giugno 2022, tre giorni prima del voto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

