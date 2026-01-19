La XXV Settimana della Cucina italiana nel mondo si conclude con un evento dedicato all’arte manuale dei fileja. Promosso dalla Società Dante Alighieri di Tropea in collaborazione con l’Istituto Professionale Alberghiero IIS “Galluppi”, l’evento celebra le tradizioni culinarie e la cultura gastronomica italiana, evidenziando l’importanza delle tecniche artigianali nel patrimonio culinario nazionale.

La Società Dante Alighieri, comitato di Tropea, promuove l’evento conclusivo della XXV Settimana della Cucina italiana nel mondo” insieme all’Istituto Professionale Alberghiero IIS “Galluppi”. I fileja rappresentano uno dei piatti patrimonio identitario della tradizione popolare. Questa esperienza didattico-formativa intreccia saperi antichi, manualità, lingua e memoria collettiva, valorizzando la tradizione alimentare come elemento fondante dell’identità italiana e locale. Un ritorno al passato, perché verranno utilizzate le farine macinate a pietra ottenute dal grano coltivato nei Campi degli Scrisi, territorio molto fertile, dove ancora è forte la vocazione agricola, tra i comuni di Maierato e Pizzo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’arte manuale dei fileja: un ritorno al passato per la XXV Settimana della Cucina italiana nel mondo

Leggi anche: L'Alberghiero porta il sale di Cervia in Francia con la Settimana della cucina italiana nel mondo'

Leggi anche: Filottrano sbarca a Pechino con una pasta “limited edition”, presentata alla 'Settimana della cucina Italiana nel Mondo'

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Critica d’arte, Angelo Capasso illustra il suo manuale ’Cosa dire’ - Il professor Giovanni Chiapello introduce il progetto "L'arte di guardare l'arte" a Carrara, con la presentazione del libro di Angelo Capasso sulla critica d'arte. lanazione.it

UN’OPERA D’ARTE DA CONQUISTARE Lei è Monnalisa. E sì, è un’opera d’arte difficile da conquistare. (Gatta meravigliosa, manuale d’istruzioni incluso ) Semi persiana, grigio piombo con delicate striature rossastre, pelo lungo e morbido, un muso che i facebook