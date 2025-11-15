L' Alberghiero porta il sale di Cervia in Francia con la Settimana della cucina italiana nel mondo'

Il sale di Cervia sarà protagonista della decima edizione della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" che si svolgerà a Digione dal 17 al 23 novembre. L'evento di importanza internazionale, è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

