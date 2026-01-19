Larcianese al tappetto Gioia Zenith con Banchelli

Nel match tra Larcianese e Zenith Prato, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 1-0. La partita ha visto schieramenti equilibrati, con cambi tattici e sostituzioni nella ripresa. La vittoria rappresenta un risultato importante per la formazione di Prato, mantenendo alta la concentrazione in vista delle prossime sfide di campionato.

LARCIANESE 0 ZENITH PRATO 1 LARCIANESE: Della Pina, Martinelli (32’ st Pertici), Lucaccini, Marianelli (39’ st Nenci), Maffei, Belluomini, Minardi, Salerno, Mallardo (8’ st Ba), Mariani (30’ st Michelotti), Rosselli. A disp Gorini, Crecchi, Bolognini, Bacci, Tocchini. All. Targetti. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo, Nistri, Del Pela, Parrini (26’ st Hanhari), Geri, Tempestini, Moussad (22’ st Palj), Cela, Banchelli (35’ st Nannipieri). A disp. Caroti, Kouassi, Fallani, Danti, Pittalà, Casini. All. Settesoldi. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Rete: 25’ Banchelli. La Larcianese subisce una sconfitta immeritata contro la Zenith Prato, a segno in una delle pochissime azioni pericolose create. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Larcianese al tappetto. Gioia Zenith con Banchelli Zampata di Banchelli, la Zenith fa festa

Nella sfida tra Larcianese e Zenith Prato, decide una rete di Banchelli nel corso del secondo tempo. La partita, disputata sul campo di Larciano, ha visto le due squadre impegnate in un confronto equilibrato, conclusosi con la vittoria esterna degli ospiti. La formazione pratese ha saputo cogliere l’opportunità per portare a casa tre punti importanti, mantenendo vive le speranze in campionato. Leggi anche: Calcio Eccellenza. La Larcianese ferma al Lucchese. La Zenith guarda tutti dall’alto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Larcianese al tappeto. Finale fatale a Viareggio - La mancanza di scaltrezza e qualche cambio in più, di qualità, costano la sconfitta ad una buona Larcianese in quel di Viareggio. lanazione.it

