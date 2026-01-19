Zampata di Banchelli la Zenith fa festa

Nella sfida tra Larcianese e Zenith Prato, decide una rete di Banchelli nel corso del secondo tempo. La partita, disputata sul campo di Larciano, ha visto le due squadre impegnate in un confronto equilibrato, conclusosi con la vittoria esterna degli ospiti. La formazione pratese ha saputo cogliere l’opportunità per portare a casa tre punti importanti, mantenendo vive le speranze in campionato.

Larcianese 0 Zenith Prato 1 LARCIANESE: Della Pina, Martinelli, Marianelli, Maffei, Belluomini, Minardi, Salerno, Mallardo, Mariani, Rosselli. A disp. Gorini, Crecchi, Ba, Bolognini, Bacci, Tocchini, Michelotti, Nenci, Pertici. All. Targetti. ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Fiaschi, Tempestini, Cela, Geri, Sinisgallo, Nistri, Moussaid, Parrini, Del Pela. A disp. Caroti, Kouassi, Fallani, Palaj, Danti, Pittalà, Nannipieri, Hanxhari, Casini. All. Settesoldi. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Reti: 68' Banchelli. Seconda vittoria consecutiva per la Zenith Prato, che stavolta si impone di misura sul campo della Larcianese.

Nel match tra Zenith Prato e Sestese, la squadra di casa si impone con una rete di Parrini. La formazione pratese, guidata da Brunelli e con giocatori come Toccafondi e Cela, ha mostrato determinazione e organizzazione. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la buona condizione della Zenith nel campionato in corso.

