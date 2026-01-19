L’Aquila vola Castelli lancia un’altra sfida | combattere lo spopolamento Il valore aggiunto sul Pil può valere fino a 4 miliardi

L’Aquila, insieme a Castelli, affronta una sfida fondamentale: contrastare lo spopolamento e valorizzare il territorio. Con la candidatura a Capitale della Cultura 2026, la città si propone come esempio di rinascita e sviluppo, puntando anche su un potenziale incremento del Pil stimato fino a 4 miliardi di euro. La ricostruzione rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare identità, economia e qualità della vita, contribuendo al rinnovamento del territorio.

Con l’Aquila capitale della cultura 2026 la ricostruzione non è più un simbolo astratto ma un esempio concreto di rinnovamento e rinascita. E il lavoro che in questi anni il governo sta portando avanti sul fronte della rigenerazione del Centro Italia e dei comuni del cratere è visibile nei fatti e non solo nelle parole. In una intervista al Giornale, Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione, ha spiegato in una intervista al Giornale che « la grande scommessa di questa storia e l’obiettivo più ambizioso che mi sono dato» è diventare un modello contro lo spopolamento: «trasformare il sisma che può diventare un’opportunità per cambiare paradigma e invertire un trend negativo assai diffuso, purtroppo, nelle zone appenniniche e nelle aree interne del Paese». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

