A Palermo meeting nazionale dei Centri di servizio per il volontariato per combattere lo spopolamento
Nel cuore dei monti Sicani e delle Madonie, due comunità siciliane stanno riscoprendo e rinnovando il proprio futuro attraverso pratiche di cura, accoglienza e partecipazione. A Santo Stefano Quisquina, la sorgente Gragotta diventa il simbolo di un territorio che ritrova la memoria dell’acqua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
#Palermo. Presentate alcune buone pratiche per la rigenerazione dei territori al meeting nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. Cesvop Palermo Capitale italiana volontariato - Palermo 2025 Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi a Palermo il Meeting dei Csv: tre giorni di confronto, idee e visioni per il sistema dei Centri di servizio per il volontariato. giornaleradiosociale.it/notizie/a-pale… Vai su X
