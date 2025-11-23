Giappone d’inverno | tra onsen neve e villaggi illuminati il viaggio più poetico dell’anno

Panorama.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono inverni che non si limitano a cambiare il paesaggio, ma trasformano il modo in cui lo si guarda. In Giappone, l’inverno non è un’assenza: è una rivelazione. Quando la neve cade sui tetti dei templi e i torii rossi si stagliano nel bianco, il Paese si veste di una bellezza che non ha bisogno di parole. Le luci dei santuari tremano come lanterne sospese nel tempo, e l’aria diventa un profumo di legno, incenso e vento freddo. Dal Monte Fuji che si specchia nel lago Kawaguchi ai giardini di Kanazawa dove la neve si posa delicata sui pini, ogni luogo diventa un invito alla lentezza. I giapponesi hanno una parola per questo modo di vivere l’attesa: y?gen, il mistero profondo delle cose che non si possono spiegare. 🔗 Leggi su Panorama.it

giappone d8217inverno tra onsen neve e villaggi illuminati il viaggio pi249 poetico dell8217anno

© Panorama.it - Giappone d’inverno: tra onsen, neve e villaggi illuminati, il viaggio più poetico dell’anno

Leggi anche questi approfondimenti

giappone d8217inverno onsen neveGiappone d’inverno: tra onsen, neve e villaggi illuminati, il viaggio più poetico dell’anno - go e Sapporo, il Giappone d’inverno è un sogno di silenzio, luce e meraviglia sospesa ... Scrive panorama.it

Gli Juhyou, i mostri di neve sul Monte Zao in Giappone sono in pericolo - D’inverno, sulla cima del Monte Zao, un vulcano che si erge tra le prefetture giapponesi di Yamagata e di Miyagi, fa talmente freddo che le formazioni ghiacciate accumulate sui tronchi e i rami degli ... Da siviaggia.it

Giappone, Monte Fuji: prima neve della stagione - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giappone D8217inverno Onsen Neve