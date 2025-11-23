Giappone d’inverno | tra onsen neve e villaggi illuminati il viaggio più poetico dell’anno

Ci sono inverni che non si limitano a cambiare il paesaggio, ma trasformano il modo in cui lo si guarda. In Giappone, l’inverno non è un’assenza: è una rivelazione. Quando la neve cade sui tetti dei templi e i torii rossi si stagliano nel bianco, il Paese si veste di una bellezza che non ha bisogno di parole. Le luci dei santuari tremano come lanterne sospese nel tempo, e l’aria diventa un profumo di legno, incenso e vento freddo. Dal Monte Fuji che si specchia nel lago Kawaguchi ai giardini di Kanazawa dove la neve si posa delicata sui pini, ogni luogo diventa un invito alla lentezza. I giapponesi hanno una parola per questo modo di vivere l’attesa: y?gen, il mistero profondo delle cose che non si possono spiegare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giappone d’inverno: tra onsen, neve e villaggi illuminati, il viaggio più poetico dell’anno

