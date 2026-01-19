Il Napoli si prepara a una possibile separazione da Lang e Lucca, due giocatori considerati sacrificabili per fare cassa. La società ha bisogno di liquidità prima di completare nuovi acquisti, dovendo rispettare limiti di bilancio. Per rafforzare l’attacco, sono emerse le candidature di Sterling ed En-Nesyri, che potrebbero rappresentare le nuove scelte per la rosa partenopea.

Costretti a vendere prima di acquistare, a causa del saldo a zero, i partenopei hanno già individuato le due pedine sacrificabili per finanziare almeno due colpi in entrate: Noa Lang e Lorenzo Lucca. Con i ricavi di queste cessioni la dirigenza dei Campioni d’Italia andrebbe sull’esterno offensivo Sterling, e la punta marocchina En-Nesyri. LANG E LUCCA SALUTANO NAPOLI Il primo inidiziato a fare le valigie è l’esterno olandese che il tecnico Conte non ha mai preso in considerazione. La trattativa con il Galatasaray è entrata nel vivo nelle ultime ore ed è molto vicina alla conclusione. L’operazione sta per essere definita sulla base di un prestito oneroso di circa 2-3 milioni di euro, più un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lang e Lucca verso l’addio al Napoli. Piacciono Sterling ed En-Nesyri per l’attacco

Calciomercato Napoli, intreccio con la Turchia in attacco: le voci su En-Nesyri, Lukaku, Lucca e Lang

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di indiscrezioni riguardanti l’attacco, con possibili trattative che coinvolgono club turchi e giocatori come En-Nesyri, Lukaku, Lucca e Lang. Sono emergenze di mercato che potrebbero influenzare le strategie della squadra nei prossimi mesi, offrendo spunti interessanti sulle scelte future della società partenopea.

Calciomercato Napoli, En-Nesyri è l’ultima idea per l’attacco: il Fenerbahce apre al prestito! Serve quell’incastro

Il Napoli punta a rinforzare l’attacco durante questa finestra di mercato invernale. Tra le idee emergenti, si valuta la possibile operazione con En-Nesyri del Fenerbahçe, che ha aperto alla possibilità di un prestito. La società partenopea cerca l’incastro giusto per rafforzare il reparto offensivo e sostenere le strategie di Conte nella seconda parte della stagione.

