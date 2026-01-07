Strappiamo la tessera dicono i venezuelani iscritti alla Cgil dopo le parole di Landini su Maduro

Dopo le dichiarazioni di Maurizio Landini sul sostegno al governo venezuelano, alcune iscritti alla Cgil si sono sentite deluse e hanno annunciato di voler strappare la tessera. Tra loro, l’attivista e rifugiata politica Soreilis Rojas, che ha espresso il suo disappunto dopo il presidio sotto l’ambasciata americana, ritenendo inappropriato il coinvolgimento del sindacato in una posizione politica così polarizzata.

"Da venezuelana sono delusa dalla Cgil. Strapperò la tessera". Soreilis Rojas, attivista e rifugiata politica in Italia, si sfoga con il Foglio dopo il presidio di lunedì sotto l'ambasciata americana messo in piedi dal segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, contro l'arresto di Nicolàs Maduro da parte degli Stati Uniti, per "condannare e reagire all'aggressione di Trump nei confronti del Venezuela". Soreilis ha 30 anni, è scappata dal suo paese quando ancora era studentessa universitaria. "Sono in Italia dal 2015. Arrivata a Genova ho dovuto fare un po' di tutto per vivere, ma da due anni lavoro in una Rsa nel reparto pulizie e nel frattempo continuo a studiare – ci spiega –.

