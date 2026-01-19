I presidi delle scuole italiane lanciano l’allarme sulla presenza di lame nelle tasche degli studenti, evidenziando un fenomeno che si diffonde anche in contesti considerati più sicuri. La recente tragedia di La Spezia rappresenta un monito, poiché i rischi possono nascere ovunque. È importante mantenere alta l’attenzione e promuovere interventi efficaci per garantire la sicurezza di tutti.

"La tragedia di La Spezia? Potrebbe succedere anche qui". A dirlo sono i dirigenti di alcuni istituti più ‘di frontiera’. Ma il problema è trasversale: "Nessuna scuola è immune. I ragazzi hanno sdoganato la violenza come modo di fare e parlano con preoccupante naturalezza di coltelli in tasca. Per loro, è la quotidianità". Osvaldo Di Cuffa è preside all’Iis Sassetti-Peruzzi. "Il problema sociale è serio e andrebbe affrontato in stretta sinergia tra territorio, istituzioni ed associazioni. Fra droga a buon mercato e mito dei soldi facili, per arrivare ai quali ogni mezzo diventa lecito, vediamo una situazione sempre più allarmante". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'allarme dei presidi : "Lame in troppe tasche. Può succedere pure qui"

