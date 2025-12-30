Si può morire per aver mangiato troppe lenticchie? È quello che stava per succedere a un uomo di Trento

Può un consumo eccessivo di lenticchie rappresentare un rischio per la vita? A Trento, un uomo ha rischiato di affrontare questa situazione. Le festività natalizie sono momenti di convivialità e abbondanza, ma è importante ricordare che un’alimentazione equilibrata è fondamentale anche durante le occasioni di festa.

Le festività natalizie sono spesso sinonimo di abbuffate e tavole imbandite, ma raramente pensiamo che un pasto eccessivo possa trasformarsi in una minaccia mortale immediata. Eppure, un uomo di 77 anni a Trento ha sfiorato la morte proprio a causa di un piatto di lenticchie di troppo. Quello che sembrava un banale malessere post-pranzo si è rivelato una lesione gravissima all’esofago, risolta solo grazie a un intervento chirurgico estremo e a una rocambolesca corsa contro il tempo. Il paziente è stato colpito dalla sindrome di Boerhaave, una patologia rara ma devastante. Si tratta della rottura spontanea e completa delle pareti dell’esofago, solitamente causata da una pressione interna violentissima. 🔗 Leggi su Cultweb.it

