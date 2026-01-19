Secondo un’indagine di AstraRicerche commissionata dai Salesiani per il sociale, la Generazione Z si trova in una posizione complessa, tra incertezze economiche e mancanza di punti di riferimento affidabili. Spesso percepita come vulnerabile e disillusa, questa generazione mostra un atteggiamento realistico e lucido nei confronti del presente e del futuro, evidenziando la necessità di ascolto e comprensione da parte degli adulti.

Di seguito il comunicato: Una Gen Z in bilico tra il desiderio di costruire il proprio futuro e una vulnerabilità emotiva diffusa, con una visione disincantata degli adulti, non percepiti come guide di riferimento, ma con uno sguardo lucido sul mondo. È la fotografia scattata da Salesiani per il sociale, rete associativa impegnata nella tutela e nella protezione di minori e giovani. L’indagine, condotta da AstraRicerche su un campione di quasi 1100 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, offre un ritratto ricco e sfaccettato della prima parte della Gen Z italiana: se da un lato solo un po’ più della metà del campione si sente soddisfatto di sé come persona (55,6%), 1 su 2 ( 50,5%) si sente stressato e sotto pressione, un sentimento più marcato tra le femmine (58% vs il 43% dei maschi) e tra chi vive in famiglie con difficoltà economiche (59%). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “La voce della Gen Z: tra guerre e carovita, gli adulti non sono guide e il futuro fa paura” Salesiani per il sociale, indagine di AstraRicerche

Leggi anche: Siti e i giovani della Gen Z: "La loro è una fragilità nuova. Gli adulti non insegnano più"

I giovani tra futuro e visione del mondo: denaro come primo valore, sono ottimisti ma temono le guerre

Una recente rissa tra giovani a Bergamo ha spinto a indagare le prospettive dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni. La ricerca, promossa dall’Università di Bergamo per il Comune, analizza i valori, le paure e le speranze dei giovani, evidenziando un atteggiamento ottimista ma preoccupato per i conflitti mondiali. Un’analisi che offre uno sguardo approfondito sulla loro condizione attuale e sulle sfide future.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Salesiani per il sociale, in un’indagine inedita la voce della Gen Z - Una Gen Z in bilico tra il desiderio di costruire il proprio futuro e una vulnerabilità emotiva diffusa, con una visione disincantata degli adulti, non ... napolivillage.com