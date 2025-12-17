Il codice a 8 cifre che ruba il profilo WhatsApp | come funziona la truffa del concorso a premi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come funziona la truffa del codice a 8 cifre che mette a rischio il tuo profilo WhatsApp. Un semplice messaggio può sembrare innocuo, ma nasconde un pericolo reale: i cybercriminali possono impossessarsi del tuo account. Ecco cosa devi sapere per difenderti e proteggere i tuoi dati da questa insidiosa minaccia.

Immagine generica

Basta un codice a 8 cifre, un messaggio apparentemente innocuo e l’account finisce nelle mani dei cybercriminali: cosa fare per proteggersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: WhatsApp, occhio alla truffa del codice a 6 cifre: come funziona

Leggi anche: Regalo Amazon? Occhio alla truffa che ruba il profilo di WhatsApp

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

codice 8 cifre rubaIl codice a 8 cifre che ruba il profilo WhatsApp: come funziona la truffa del concorso a premi - Basta un codice a 8 cifre, un messaggio apparentemente innocuo e l’account finisce nelle mani dei cybercriminali: cosa fare per proteggersi ... fanpage.it

codice 8 cifre rubaIl messaggio truffa che ruba i profili WhatsApp: come funziona - L’obiettivo è rubare il profilo WhatsApp della vittima, ma non è così semplice riconoscere che si tratta di ... fanpage.it

codice 8 cifre rubaTruffa Whatsapp, il premio per un concorso e il codice a 8 cifre: cosa fare se si cade nella trappola che prosciuga il conto - WhatsApp è diventato un terreno fertile per le frodi, e l'ultima ondata sfrutta la ... msn.com

Come sbloccare il tuo Smartphone

Video Come sbloccare il tuo Smartphone

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.