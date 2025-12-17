Il codice a 8 cifre che ruba il profilo WhatsApp | come funziona la truffa del concorso a premi

Scopri come funziona la truffa del codice a 8 cifre che mette a rischio il tuo profilo WhatsApp. Un semplice messaggio può sembrare innocuo, ma nasconde un pericolo reale: i cybercriminali possono impossessarsi del tuo account. Ecco cosa devi sapere per difenderti e proteggere i tuoi dati da questa insidiosa minaccia.

Il messaggio truffa che ruba i profili WhatsApp: come funziona - L’obiettivo è rubare il profilo WhatsApp della vittima, ma non è così semplice riconoscere che si tratta di ... fanpage.it

Truffa Whatsapp, il premio per un concorso e il codice a 8 cifre: cosa fare se si cade nella trappola che prosciuga il conto - WhatsApp è diventato un terreno fertile per le frodi, e l'ultima ondata sfrutta la ... msn.com

La truffa del codice OTP si basa su tre ingredienti banali ma molto potenti: un contatto fidato, un messaggio innocuo, sei cifre. E il profilo finisce nelle mani sbagliate. È il takeover - facebook.com facebook

